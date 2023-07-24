Колесников о том, что не переехал в США: «Такая возможность была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею»
Российский пловец Климент Колесников не жалеет, что отказался от переезда в США.
Колесникову 23 года. Он является двукратным олимпийским призером и трехкратным призером чемпионатов мира.
– Не жалеешь сейчас, что в свое время не уехал в Штаты учиться и плавать?
– Такая возможность у меня была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею.
– На Международном студенческом фестивале не поплывешь?
– Приглашения не было, да и вообще, там будет уже та часть года, когда надо отдыхать, чтобы потом вернуться к короткой воде, – сказал Колесников.
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