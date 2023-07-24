Колесников о том, что не переехал в США: «Такая возможность была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Российский пловец Климент Колесников не жалеет, что отказался от переезда в США.

Колесникову 23 года. Он является двукратным олимпийским призером и трехкратным призером чемпионатов мира.

– Не жалеешь сейчас, что в свое время не уехал в Штаты учиться и плавать?

– Такая возможность у меня была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею.

– На Международном студенческом фестивале не поплывешь?

– Приглашения не было, да и вообще, там будет уже та часть года, когда надо отдыхать, чтобы потом вернуться к короткой воде, – сказал Колесников.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий