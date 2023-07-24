Колесников о том, что не переехал в США: «Такая возможность была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею»

Российский пловец Климент Колесников не жалеет, что отказался от переезда в США.

Колесникову 23 года. Он является двукратным олимпийским призером и трехкратным призером чемпионатов мира.

– Не жалеешь сейчас, что в свое время не уехал в Штаты учиться и плавать?

– Такая возможность у меня была, но я принял решение остаться дома. И – нет, я не жалею.

– На Международном студенческом фестивале не поплывешь?

– Приглашения не было, да и вообще, там будет уже та часть года, когда надо отдыхать, чтобы потом вернуться к короткой воде, – сказал Колесников.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет