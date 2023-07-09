Климент Колесников: «Запал и желание побеждать самого себя никуда не делись. Желание поставить рекорды у меня выше, чем лень»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников заявил, что его желание бить рекорды превосходит лень.

Колесников – двукратный олимпийский призер, трехкратный призер ЧМ и действующий рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине. Сейчас российские пловцы не допускаются к международным стартам.

«Сам запал и желание побеждать самого себя никуда не делись. Тренируемся, работаем, сам себя время от времени заставляю вставать на утренние тренировки, когда особо не хочется, но куда деваться. Желание поставить рекорды и плыть по лучшему времени у меня выше, чем лень», – рассказал спортсмен.

Сегодня Колесников отметил 23-летие.

«Относительно времени для человека – это мало, относительно спортивной карьеры, я нахожусь где‑то в середине пути. Я как‑то не зацикливался на возрасте. Для себя я всегда буду молодым, веселым, радостным. Всегда будет энергия, чтобы двигаться вперед», – добавил он.

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