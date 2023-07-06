Климент Колесников: «Изначально понимал, что рано или поздно мой рекорд мира подтвердят. Думал, что это подольше времени займет»

Климент Колесников был уверен, что его рекорд в плавании на короткой воде будет утвержден.

установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (22,11) 22 ноября 2022 года. Сегодня стало известно, что Международная федерация водных видов спорта ратифицировала его результат.

— Изначально понимал, что рано или поздно рекорд мира подтвердят, честно сказать, я думал, что это даже подольше времени займет — где‑то на полгодика.

— Скоро уже новый чемпионат России на короткой воде. Не хочешь обновить и еще подождать нового подтверждения?

— Посмотрим, как все пойдет, как получится.

— Как самочувствие после этапа Кубка России в Иркутске?

— Думаю, сейчас пару дней пройдет и втянемся в работу.

— Джетлаг?

— Нет, там было всего пару дней, так что нормально себя чувствую, — сказал Колесников.