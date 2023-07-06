Климент Колесников: «Изначально понимал, что рано или поздно мой рекорд мира подтвердят. Думал, что это подольше времени займет»

Теги плавание сборная России рекорды Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников был уверен, что его рекорд в плавании на короткой воде будет утвержден.

Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (22,11) 22 ноября 2022 года. Сегодня стало известно, что Международная федерация водных видов спорта ратифицировала его результат. 

— Изначально понимал, что рано или поздно рекорд мира подтвердят, честно сказать, я думал, что это даже подольше времени займет — где‑то на полгодика.

— Скоро уже новый чемпионат России на короткой воде. Не хочешь обновить и еще подождать нового подтверждения?

— Посмотрим, как все пойдет, как получится.

— Как самочувствие после этапа Кубка России в Иркутске?

— Думаю, сейчас пару дней пройдет и втянемся в работу.

— Джетлаг?

— Нет, там было всего пару дней, так что нормально себя чувствую, — сказал Колесников.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий