Колесников не планирует менять спортивное гражданство: «Я много где побывал и тренировался, но я привык и хочу остаться здесь»

Пловец Климент Колесников не собирается менять гражданство ради участия в Олимпиаде.

Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером ЧМ, а также действующим рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине.

«Просто жить в другой стране я бы не хотел, потому что мне нравится здесь. Я много где побывал и тренировался, но я привык и хочу остаться здесь.

Если говорить о том, сменил бы я спортивное гражданство ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры, – нет», – ответил Колесников.

Следующие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.