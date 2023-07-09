Колесников не планирует менять спортивное гражданство: «Я много где побывал и тренировался, но я привык и хочу остаться здесь»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников не собирается менять гражданство ради участия в Олимпиаде.

Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером ЧМ, а также действующим рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине.

«Просто жить в другой стране я бы не хотел, потому что мне нравится здесь. Я много где побывал и тренировался, но я привык и хочу остаться здесь.

Если говорить о том, сменил бы я спортивное гражданство ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры, – нет», – ответил Колесников.

Следующие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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5 комментариев

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Павел Мельников
Вот это и есть уважаемое принципиальное решение. Однако это отдельный человек, он поступает согласно своим взглядам и никому ничего не навязывает в отличие от депутатов, призывы которых идут из каждого утюга. В адрес всех спортсменов причем, даже таких, у которых олимпийское будущее еще пока впереди.
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Alex5577
Уважение ✊
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Олег Мохов
Сказал бы да.поехал бы в армию с моржами плавать
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Артур Кузьминский
если поменять гражданство сейчас, то на ОИ в Париже все равно нельзя участвовать. А на следующих уже возраст может не позволить. Да и в стране могут произойти изменения, после которых все запреты отменят
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