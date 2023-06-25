Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство: «Я в принципе не хочу. Остаюсь в России»

Теги чемпионат России сборная России (прыжки в воду) Никита Шлейхер Александр Белевцев Водные виды

Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство РФ.

– В эфире вы сказали, что не собираетесь менять гражданство в нынешней ситуации. Это решение на сейчас, когда остался год до Олимпиады или твердое убеждение?

– Я в принципе не хочу. Для чего переезжать куда‑то? А дальше что? Я остаюсь в России. Все.

– В Екатеринбурге открылся новый бассейн, не переживаете, что теперь не будет столько стартов у вас дома, в Казани?

– Я думаю, что все же нужно разнообразие. Нужно развивать прыжки в воду в разных регионах. На самом деле, думаю, бассейн в Екатеринбурге сейчас номер один в России, – сказал трехкратный чемпион Европы Шлейхер.

Сегодня спортсмен победил в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Екатеринбурге. Он выступал в дуэте с с Александром Белевцевым.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий