Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство: «Я в принципе не хочу. Остаюсь в России»
Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство РФ.
– В эфире вы сказали, что не собираетесь менять гражданство в нынешней ситуации. Это решение на сейчас, когда остался год до Олимпиады или твердое убеждение?
– Я в принципе не хочу. Для чего переезжать куда‑то? А дальше что? Я остаюсь в России. Все.
– В Екатеринбурге открылся новый бассейн, не переживаете, что теперь не будет столько стартов у вас дома, в Казани?
– Я думаю, что все же нужно разнообразие. Нужно развивать прыжки в воду в разных регионах. На самом деле, думаю, бассейн в Екатеринбурге сейчас номер один в России, – сказал трехкратный чемпион Европы Шлейхер.
Сегодня спортсмен победил в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Екатеринбурге. Он выступал в дуэте с с Александром Белевцевым.
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