Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство: «Я в принципе не хочу. Остаюсь в России»

Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет менять гражданство РФ.

– В эфире вы сказали, что не собираетесь менять гражданство в нынешней ситуации. Это решение на сейчас, когда остался год до Олимпиады или твердое убеждение?

– Я в принципе не хочу. Для чего переезжать куда‑то? А дальше что? Я остаюсь в России. Все.

– В Екатеринбурге открылся новый бассейн, не переживаете, что теперь не будет столько стартов у вас дома, в Казани?

– Я думаю, что все же нужно разнообразие. Нужно развивать прыжки в воду в разных регионах. На самом деле, думаю, бассейн в Екатеринбурге сейчас номер один в России, – сказал трехкратный чемпион Европы Шлейхер.

Сегодня спортсмен победил в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Екатеринбурге. Он выступал в дуэте с с Александром Белевцевым.