Кузнецов о травме: «Если нужно прибегнуть к хирургическому вмешательству, значит, так оно и будет»

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал о возможной операции.

Ранее Кузнецов сообщил, что у него оторвался кусок отростка на таранной кости и появилось воспаление.

«Как я могу пропустить чемпионат России? Обязательные старты я обязательно пройду. В дальнейшем посмотрим, что скажет лечащий врач.

Если нужно будет прибегнуть к хирургическому вмешательству, значит, так оно и будет», – сказал Кузнецов, который также является серебряным призером Олимпиады-2012.

Чемпионат России по прыжкам в воду пройдет с 24 по 29 июня в Екатеринбурге