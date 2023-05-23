Ищенко о новых правилах в синхронном плавании: «Красота пропала, смотреть такое абсолютно неинтересно. Из вида спорта ушла изюминка»

Теги синхронное плавание Наталья Ищенко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Светлана Ищенко рассказала, как изменения в правилах повлияли на синхронное плавание.

– В синхронном плавании отстранение российских спортсменов заметно как ни в каком другом виде спорта, поскольку это территория наших тотальных побед. Какова реакция иностранных спортсменов и тренеров?

– Не могу сказать, контактов с бывшими соперницами не осталось. Очень скучаю по нашей команде на международной арене, сейчас она демонстрирует высокий класс только внутри страны.

При этом на ситуации сказываются значительные изменения в правилах, принятые с этого года. Посмотрите результаты весенних этапов Кубка мира, география призеров претерпела интересные изменения.

– В чем суть новых правил?

– Судейство в синхронном плавании решили свести к чему-то среднему между художественной гимнастикой и фигурным катанием. Теперь тренер заранее заявляет арбитрам сложность программы, появились обязательные элементы, у каждого своя оцифрованная «стоимость».

Боролись с субъективизмом в оценках, а пришли к тому, что всех уравняли. Более-менее сильные страны показывают теперь одни и те же элементы. Снизилась эстетика, ушел артистизм, самое важное в синхронном плавании сейчас сложность, кто в ней преуспел, тот и лидер.

Количество поддержек и связок стало одинаковым, а время программы сокращено, красота пропала. Смотреть такое лично мне абсолютно неинтересно. Была гармония – стала алгебра, точнее, даже математика.

– Наши тоже перестраиваются?

– Последний чемпионат России прошел по новым правилам, вопрос в том, как долго они останутся неизменными. Из вида спорта ушла изюминка. Света Колесниченко сказала в недавнем интервью: «Сидим теперь с калькуляторами и считаем, что больше весит у судей».

Татьяна Покровская подтвердила: хочется, говорит, сделать новый красивый элемент, но если он не очень сложный, отказываемся, ведь это не добавит баллов, – сказала Ищенко.

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9 комментариев

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Russia_the_best
как они смели привнести элементы спорта в "спорт"..
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+25
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mold-cel
считаю что надо отменить прищепки в первую очередь, очень мешают зрителям. ну и купальники можно без верха
+23
-1
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Pikachu Pikachu
Если убрать спортивные критерии, а оставить один артистизм, то вам в балет, а не на олимпиаду
+10
-2
+8
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Kareglazaya
Я смотрела последний чемпионат России и, честно говоря, не увидела какого-то ухудшения с художественной точки зрения. Хотя комментаторы постоянно сокрушались по поводу этого)
Не вижу ничего плохого в том, что за более сложную поддержку дадут больше баллов, чем за простую. Это же спорт - побеждает тот, у кого программа сложнее, а исполнение чище.
+7
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YOKODZUMA
Ответ Pikachu Pikachu
Если убрать спортивные критерии, а оставить один артистизм, то вам в балет, а не на олимпиаду
Так это балет и есть. Красивый, сложный, в воде но ведь это же не спорт.
+4
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+3
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Вечно в бане
Ответ Russia_the_best
как они смели привнести элементы спорта в "спорт"..
Второй «спорт», должен был быть в кавычках.
+4
-2
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Russia_the_best
Ответ Вечно в бане
Второй «спорт», должен был быть в кавычках.
это да.. исправлю
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Варлампий Варлампий
а что по этому поводу думает матерь синхронки - Света Ромашина?
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Darshan
Эта "изюминка" непонятна большинству людей. Синхронное плавание, художественная гимнастика (в меньшей мере) - очень нишевые виды спорта, для узкого круга. Никого при этом обидеть не хочу - просто так и есть. В России их развивали на бюджетные деньги ради медалей, в других странах в них вкладывается гораздо меньше средств. Потому и результаты там скромнее.
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