Ищенко о новых правилах в синхронном плавании: «Красота пропала, смотреть такое абсолютно неинтересно. Из вида спорта ушла изюминка»

Светлана Ищенко рассказала, как изменения в правилах повлияли на синхронное плавание.

– В синхронном плавании отстранение российских спортсменов заметно как ни в каком другом виде спорта, поскольку это территория наших тотальных побед. Какова реакция иностранных спортсменов и тренеров?

– Не могу сказать, контактов с бывшими соперницами не осталось. Очень скучаю по нашей команде на международной арене, сейчас она демонстрирует высокий класс только внутри страны.

При этом на ситуации сказываются значительные изменения в правилах, принятые с этого года. Посмотрите результаты весенних этапов Кубка мира, география призеров претерпела интересные изменения.

– В чем суть новых правил?

– Судейство в синхронном плавании решили свести к чему-то среднему между художественной гимнастикой и фигурным катанием. Теперь тренер заранее заявляет арбитрам сложность программы, появились обязательные элементы, у каждого своя оцифрованная «стоимость».

Боролись с субъективизмом в оценках, а пришли к тому, что всех уравняли. Более-менее сильные страны показывают теперь одни и те же элементы. Снизилась эстетика, ушел артистизм, самое важное в синхронном плавании сейчас сложность, кто в ней преуспел, тот и лидер.

Количество поддержек и связок стало одинаковым, а время программы сокращено, красота пропала. Смотреть такое лично мне абсолютно неинтересно. Была гармония – стала алгебра, точнее, даже математика.

– Наши тоже перестраиваются?

– Последний чемпионат России прошел по новым правилам, вопрос в том, как долго они останутся неизменными. Из вида спорта ушла изюминка. Света Колесниченко сказала в недавнем интервью: «Сидим теперь с калькуляторами и считаем, что больше весит у судей».

Татьяна Покровская подтвердила: хочется, говорит, сделать новый красивый элемент, но если он не очень сложный, отказываемся, ведь это не добавит баллов, – сказала Ищенко.