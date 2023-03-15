Ищенко о включении в Международный зал славы плавания: «Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение»

отреагировала на то, что ее включили в Международный зал славы плавания.

«Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают.

Сообщил мне об этом президент Всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Валерьевич Сальников, поздравил.

Приглашений и других официальных писем от оргкомитета не получала», – сказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.