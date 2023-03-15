Ищенко о включении в Международный зал славы плавания: «Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение»

Теги синхронное плавание Наталья Ищенко ВФП Владимир Сальников сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Наталья Ищенко отреагировала на то, что ее включили в Международный зал славы плавания.

«Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают.

Сообщил мне об этом президент Всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Валерьевич Сальников, поздравил.

Приглашений и других официальных писем от оргкомитета не получала», – сказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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