Наталья Ищенко и Майкл Фелпс будут включены в Международный зал славы плавания

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Российская синхронистка Наталья Ищенко и американский пловец Майкл Фелпс войдут в Международный зал славы плавания (ISHOF).

Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира. На счету Фелпса 23 победы на Олимпийских играх и 26 – на ЧМ.

Из спортсменов в этом году в зал славы также будут включены другие победители крупных международных соревнований: пловцы Кирсти Ковентри (Зимбабве), Косуке Китадзима (Япония), Мисси Франклин, Триша Зорн (обе – США), Сезар Сьелу (Бразилия), Стефан Лека (Франция), прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США).

Официальная церемония включения в зал славы пройдет 30 сентября в американском Форт-Лодердейле.

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7 комментариев

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Бартоломью Робертс
Ответ Александр Бородин
Фелпс конечно крутой спортсмен не чего не скажешь. Но по-любому допинг жрал как не в себя
Там такой букет, что его кости будут ещё полвека после его смерти светиться :о))
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Rudenzik
Когда-нибудь докажут, что и Фелпс жрал допинг
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Kareglazaya
Раз только сейчас вспомнили про Ищенко, то лет через 10 ждем добавления Ромашиной. Она как-никак 7-кратная олимпийская чемпионка.
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Двестик Двестик
Ответ Александр Бородин
Фелпс конечно крутой спортсмен не чего не скажешь. Но по-любому допинг жрал как не в себя
Не узнаем уже. Уборщица USADA несколько лет назад случайно уронила стеллаж с его пробами -)
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Sanan1908
Фелпс легенда плавание
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Ф_Крюгер
Странно, что Фелпса до сих пор не включили. Кто же там тогда есть?
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Александр Бородин
Фелпс конечно крутой спортсмен не чего не скажешь. Но по-любому допинг жрал как не в себя
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-4
+11
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