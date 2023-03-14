Наталья Ищенко и Майкл Фелпс будут включены в Международный зал славы плавания

Российская синхронистка Наталья Ищенко и американский пловец Майкл Фелпс войдут в Международный зал славы плавания (ISHOF).

Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира. На счету Фелпса 23 победы на Олимпийских играх и 26 – на ЧМ.

Из спортсменов в этом году в зал славы также будут включены другие победители крупных международных соревнований: пловцы Кирсти Ковентри (Зимбабве), Косуке Китадзима (Япония), Мисси Франклин, Триша Зорн (обе – США), Сезар Сьелу (Бразилия), Стефан Лека (Франция), прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США).

Официальная церемония включения в зал славы пройдет 30 сентября в американском Форт-Лодердейле.