Синхронист Артур Коршунов: «Синхронное плавание изначально было мужским видом. Но потом оно стало женским, и все посчитали, что так и должно быть»

Синхронист Артур Коршунов считает, что мужское синхронное плавание интереснее смотреть.

— Мужчины сейчас могут выступать в составе группы даже на Олимпиаде. Насколько это правильное решение?

— Сложно судить, потому что непонятно, поедут российские спортсмены в Париж или нет. Наверное, это здорово. Но печально, что мы такой возможностью воспользоваться не сможем. К тому же я надеялся, что все-таки включат в программу Олимпиады микст-дуэты. Это было бы более справедливо и интересно.

— Мужское соло есть теперь даже на ЧР. Насколько эта дисциплина имеет шансы на успех?

— Пока что мы выступаем вне конкурса, и официально в зачет этот старт не идет. Только на стартах FINA мужское соло будет представлено в полной мере, у нас пока скорее как эксперимент. Но как по мне, здорово, что нас допускают.

Мужское синхронное плавание быстро развивается. На мой взгляд, вообще самое зрелищное — это смотреть, как мужчины выступают. Потому что мы делаем более зрелищные элементы, выше, сильнее. Да и это необычно.

— Следишь за другими артистическими видами спорта? Фигурным катанием, художественной гимнастикой, например.

— За фигурным катанием иногда слежу. Танцы на льду — смотрибельно и интересно. Имеет место быть. Мужская художественная гимнастика мне, откровенно говоря, не по душе. Негативно отношусь.

— То есть синхронное плавание ты считаешь мужественным видом спорта?

— Это изначально в принципе был мужской вид спорта. Но потом он стал женским, и все привыкли считать, что так и должно быть. И только сейчас он становится смешанным, и для мужчин, и для женщин. И это правильно.

Но в любом случае я показываю себя в программе как мужчина. Высоту показать, артистичность. Но именно мужские движения, показать, что я сильный пол. В микст-дуэтах в основном программы построены в принципе на отношениях мужчины и женщины, что логично, – рассказал Коршунов.