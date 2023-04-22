Шонмакер – Чикуновой после рекорда на 200 м брассом: «Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас»

Представительница ЮАР Татьяна Шонмакер поздравила Евгению Чикунову, побившую ее мировой рекорд.

Чикунова на чемпионате России в Казани победила на дистанции 200 м брассом с результатом 2.17,55. Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Шонмакер и было установлено на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Шонмакер в соцсети.

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