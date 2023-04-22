Шонмакер – Чикуновой после рекорда на 200 м брассом: «Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас»

Теги плавание сборная России жен сборная ЮАР жен Евгения Чикунова Татьяна Шонмакер Водные виды

Представительница ЮАР Татьяна Шонмакер поздравила Евгению Чикунову, побившую ее мировой рекорд.

Чикунова на чемпионате России в Казани победила на дистанции 200 м брассом с результатом 2.17,55. Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Шонмакер и было установлено на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Шонмакер в соцсети.

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7 комментариев

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сервисник
Здоровые отношения! Спасибо Таня!
+17
0
+17
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Вадим flanec
Уважение Шонмэйкер, не стала русофобствовать, а просто поздравила Чикунову.
+12
-3
+9
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Crenk
Ответ Вадим flanec
Уважение Шонмэйкер, не стала русофобствовать, а просто поздравила Чикунову.
Африканцам до фени что происходит в Европе
+3
-1
+2
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Сергей Жарковский
Это замечательно что наши спортсмены устанавливают мировые рекорды на ЧР, дальше пока не пускают!
+1
0
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AminO2
Ответ Iuasamotu
Цивилизованный мир, это радость за ближнего
Бог есть любовь (1 Ин. 4: 7–8).
+1
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Iuasamotu
Ответ AminO2
Бог есть любовь (1 Ин. 4: 7–8).
Аминь брат, АмinO2!
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