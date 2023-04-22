Сальников о рекорде Чикуновой: «Она зажгла, все это оценили, я думаю, рокот от этого рекорда пошел далеко»

Владимир Сальников назвал прорывом мировой рекорд пловчихи Евгении Чикуновой.

На чемпионате России в Казани Чикунова взяла золото на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2 минуты 17,55 секунды – на 1,4 секунды выше действующего мирового рекорда Татьяны Шонмакер из ЮАР.

«Всегда ожидается хороший результат, рекорд – это сюрприз, это радость. Я думаю, все сейчас почувствовали заряд энергии, от души поздравляем Женю и ее тренера. Она зажгла, все это оценили, я думаю, рокот от этого рекорда пошел далеко. Для нее это прорыв, она близка была к высоким результатам.

У нее большой разрыв, она могла это время разделить, чтобы побольше про нее писали. Это говорит о том, что она выложилась, не экономила, заслуженно получила хороший результат.

Вся процедура всем известна, она у нас не первая и, я уверен, не последняя по оформлению мирового рекорда. Все будет сделано в соответствии с требованиями. Никаких проблем в этом плане я не вижу», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).