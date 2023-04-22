Евгения Чикунова: «На соревнованиях лучше без маникюра плавать – с касанием иначе все очень плохо»

Теги плавание сборная России жен Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что на турнирах плавает без маникюра.

«На соревнованиях лучше без маникюра — с касанием иначе все очень плохо. Инстинктивно руки тянутся вверх, а это нехорошо. Длинные ногти люблю, но это лучше на сборы, на летние.

На соревнования — короткие ногти. Витта Владимировна сказала, что на соревнования лучше без маникюра. И я с ней согласна.

Что запрещала тренер в детстве? Я начинала у Юрия Леонидовича Маслова, тогда из запретов было все, что связано с дневным сном. Нежелательно было делать в это время ничего, кроме как собственно спать. Я не могла заснуть и читала что-то из внеклассной литературы. С реакцией было плохо и не успевала спрятать книгу.

Сейчас особо запретов нет. Сама себе стараюсь запрещать мысли — сегодня отдохну, а завтра сделаю. Этот бесконечный перенос планов меня убивает. Обещаю себе так больше не делать, но снова и снова сталкиваюсь с этой проблемой», – рассказала Чикунова.

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