Евгения Чикунова: «На соревнованиях лучше без маникюра плавать – с касанием иначе все очень плохо»

Пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что на турнирах плавает без маникюра.

«На соревнованиях лучше без маникюра — с касанием иначе все очень плохо. Инстинктивно руки тянутся вверх, а это нехорошо. Длинные ногти люблю, но это лучше на сборы, на летние.

На соревнования — короткие ногти. Витта Владимировна сказала, что на соревнования лучше без маникюра. И я с ней согласна.

Что запрещала тренер в детстве? Я начинала у Юрия Леонидовича Маслова, тогда из запретов было все, что связано с дневным сном. Нежелательно было делать в это время ничего, кроме как собственно спать. Я не могла заснуть и читала что-то из внеклассной литературы. С реакцией было плохо и не успевала спрятать книгу.

Сейчас особо запретов нет. Сама себе стараюсь запрещать мысли — сегодня отдохну, а завтра сделаю. Этот бесконечный перенос планов меня убивает. Обещаю себе так больше не делать, но снова и снова сталкиваюсь с этой проблемой», – рассказала .