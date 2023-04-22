Евгения Чикунова: «Может выбесить, если плохо возьмут кровь на допинг. Недавно пришлось колоть вторую руку – стало плохо»

Теги плавание сборная России жен Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о том, что в жизни может ее выбесить.

«На самом деле, может выбесить все что угодно. Смотря какое настроение с утра.

Если плохо возьмут кровь на допинг, например, тоже может выбесить. У меня намеренно стоит слот в пять утра. Но вот недавно прилетела и получился тяжелый забор крови — пришлось колоть вторую руку. Это меня немного взбесило. Впервые такое случилось — кололи две руки. Стало плохо, в глазах потемнело. Сижу и думаю — боже мой, лишь бы быстрее все закончилось.

К самому приходу допинг-офицеров я нейтрально отношусь, знаю, что это важно. Но когда забор тяжелый, от тебя ничего не зависит, все это неприятно», – сказала Чикунова.

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