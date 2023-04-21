Чикунова о мировом рекорде: «Пока эйфория накрыла, не могу до конца осознать. Я понимаю, что добилась того, чего очень давно хотела»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала об эйфории после установленного мирового рекорда.

Сегодня 18-летняя спортсменка выиграла чемпионат России на дистанции 200 м брассом. Ее результат (2.17,55) превышает действующий мировой рекорд.

«Вопросы о рекорде до заплыва немного раздражали, так как я максимально не загадываю, держусь от этой темы.

Мне морально удобнее не отвечать на такие вопросы, но я рада, что все равно осчастливила людей, которые этим интересовались.

Пока эйфория накрыла, не могу до конца осознать. Я понимаю, что добилась того, чего очень давно хотела.

Это не было целью на чемпионат, но она выполнена, и это радует», – сказала Чикунова.

Мировой рекорд еще должен был ратифицирован Международной федерацией плавания (World Aquatics).

💥 18-летняя пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Отожгла так отожгла
+3
0
+3
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Guillermo
Приятно.
+1
0
+1
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Биатлонная зима
Женя молодец трудяга
0
0
0
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