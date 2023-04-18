Плавание. Чемпионат России. Степанов победил на 800-метровке вольным стилем с рекордом страны, другие результаты
18 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Александр Степанов – 7.42,47 (рекорд России, лучший результат сезона в мире)
2. Кирилл Мартынычев – 7.50,06
3. Александр Егоров – 7.55,86
100 м, баттерфляй
1. Петр Жихарев – 50,88
2. Андрей Минаков – 51,23
3. Михаил Вековищев – 51,64
Женщины
200 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,13
2. Рената Гайнуллина – 2.10,72
3. Елизавета Агапитова – 2.11,36
100 м, вольный стиль
1. Дарья Трофимова – 54,29
2. Дарья Клепикова – 54,49
3. Дарья Сурушкина – 54,69
4х100 м, смешанная эстафета, вольный стиль
1. Егор Корнев, Василий Кукушкин, Дарья С. Устинова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.26,13
2. Максим Абловацкий, Александр Боровцов, Екатерина Никонова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.27,48
3. Владислав Гринев, Андрей Жилкин, Дарья Муллакаева, Мария Полещук (Москва) – 3.27,97
Завтра, послезавтра - 18:00; пятница - 17:00 мск.
В 50 батт Арина Суркова уже в ПФ проплыла по рекорду России. В финале вполне может выйти из 25,5.
100 брасс. Как я и предпологал, Женя Чикунова подошла к ЧР в потрясающей форме. Это было видно ещё по полтиннику. Здесь уже в ПФ наша Чика проплыла 1:05,67. Это её личный рекорд и, если не ошибаюсь, тоже лучший результат сезона в мире. В финале вполне можно ждать 1:05 с маленькими. Ну а на 200, думаю, увидим заплыв из 2:20.
Наконец на 50 кроль/50 спина немного удивил Клим Колесников. Я думал он снимется с кроля в пользу спины. Но он решил протестить себя в стрессовом режиме - 4 заплыва за день. В итоге в обеих дисциплинах вышел в финал с лучшим временем. Красава, что сказать)
100 батт. Жихарев просто великолепен. Проплыл точно по времени Минакова в финале олимпиады. До рекорда не хватило совсем кропаль. Пётр подтвердил, что его прошлогодние секунды не были случайностью. Минакову пора бы уже встрепенуться, сейчас уже нельзя назвать Андрея безоговорочно первым номером сборной. Вековищев как всегда не сумел грамотно разложиться. Квалы и полуфинал у него получились более быстрыми, чем финал. Вообще уровень приличный - 7 из 8 финалистов выплыли из 52.
https://news.sportbox.ru/tv?date=2023-04-19#channel=36
200 на спине. Ожидаемая победа Насти Шкурдай. Дарья Устинова скатывается всё ниже и ниже. Раньше её запаса хватало хотя бы для того, чтобы побеждать на ЧР (большего ей, судя по всему и не надо было). Теперь её обходят уже молодые пловчихи - Гайнуллина и Агапитова. Там и 15-летняя Влада Егги уже на пятки наступает. Может хоть это всколыхнет Дашу. Пловчиха-то ещё молодая, вполне ещё может плавать на высоком уровне...
2.08 уже в утреннем заплыве на 200 м.
А он и в NCAA смотрелся не лучшим образом.