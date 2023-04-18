Плавание. Чемпионат России. Степанов победил на 800-метровке вольным стилем с рекордом страны, другие результаты

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18 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань 

Мужчины

800 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 7.42,47 (рекорд России, лучший результат сезона в мире)

2. Кирилл Мартынычев – 7.50,06

3. Александр Егоров – 7.55,86

100 м, баттерфляй

1. Петр Жихарев – 50,88

2. Андрей Минаков – 51,23

3. Михаил Вековищев – 51,64

Женщины

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,13

2. Рената Гайнуллина – 2.10,72

3. Елизавета Агапитова – 2.11,36
 
100 м, вольный стиль

1. Дарья Трофимова – 54,29

2. Дарья Клепикова – 54,49

3. Дарья Сурушкина – 54,69

4х100 м, смешанная эстафета, вольный стиль

1. Егор Корнев, Василий Кукушкин, Дарья С. Устинова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.26,13

2. Максим Абловацкий, Александр Боровцов, Екатерина Никонова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.27,48

3. Владислав Гринев, Андрей Жилкин, Дарья Муллакаева, Мария Полещук (Москва) – 3.27,97

26 комментариев

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закрыт по беспределу
Степанов определëнно порадовал
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закрыт по беспределу
Жихарев тоже молоток, рядом с рекордом России.
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закрыт по беспределу
Ответ Marina Niskanen
Народ, где смотреть? Спасибо.
Матч Арена (все дни) + основной Матч (по возм.)
Завтра, послезавтра - 18:00; пятница - 17:00 мск.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Ну что ж, вкратце по третьему дню. 200 на спине. Ожидаемая победа Насти Шкурдай. Дарья Устинова скатывается всё ниже и ниже. Раньше её запаса хватало хотя бы для того, чтобы побеждать на ЧР (большего ей, судя по всему и не надо было). Теперь её обходят уже молодые пловчихи - Гайнуллина и Агапитова. Там и 15-летняя Влада Егги уже на пятки наступает. Может хоть это всколыхнет Дашу. Пловчиха-то ещё молодая, вполне ещё может плавать на высоком уровне...
В полуфиналах тоже было много интересного.
В 50 батт Арина Суркова уже в ПФ проплыла по рекорду России. В финале вполне может выйти из 25,5.
100 брасс. Как я и предпологал, Женя Чикунова подошла к ЧР в потрясающей форме. Это было видно ещё по полтиннику. Здесь уже в ПФ наша Чика проплыла 1:05,67. Это её личный рекорд и, если не ошибаюсь, тоже лучший результат сезона в мире. В финале вполне можно ждать 1:05 с маленькими. Ну а на 200, думаю, увидим заплыв из 2:20.
Наконец на 50 кроль/50 спина немного удивил Клим Колесников. Я думал он снимется с кроля в пользу спины. Но он решил протестить себя в стрессовом режиме - 4 заплыва за день. В итоге в обеих дисциплинах вышел в финал с лучшим временем. Красава, что сказать)
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Ну что ж, вкратце по третьему дню. 200 на спине. Ожидаемая победа Насти Шкурдай. Дарья Устинова скатывается всё ниже и ниже. Раньше её запаса хватало хотя бы для того, чтобы побеждать на ЧР (большего ей, судя по всему и не надо было). Теперь её обходят уже молодые пловчихи - Гайнуллина и Агапитова. Там и 15-летняя Влада Егги уже на пятки наступает. Может хоть это всколыхнет Дашу. Пловчиха-то ещё молодая, вполне ещё может плавать на высоком уровне...
800 кроль. Степанов конечно капитальный красавчик. на 3,5 секунды улучшил рекорд России Прилукова. Ещё и лучший результат сезона в мире. Теперь с нетерпением жду 1500. Мне кажется Саша и здесь может замахнуться на прилуковский рекорд. Походу у нас появляется стайер мирового уровня. Там, кстати, и Мартынычев очень неплохо проплыл эту дистанцию, будет интересно посмотреть на их дуэль в полторашке.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Ну что ж, вкратце по третьему дню. 200 на спине. Ожидаемая победа Насти Шкурдай. Дарья Устинова скатывается всё ниже и ниже. Раньше её запаса хватало хотя бы для того, чтобы побеждать на ЧР (большего ей, судя по всему и не надо было). Теперь её обходят уже молодые пловчихи - Гайнуллина и Агапитова. Там и 15-летняя Влада Егги уже на пятки наступает. Может хоть это всколыхнет Дашу. Пловчиха-то ещё молодая, вполне ещё может плавать на высоком уровне...
100 кролем. Без Каменевой и с невосстановившейся Сурковой всё совсем печально. Молодые Трофимова с Клепиковой пока не особо впечатляют. Сейчас идет чемпионат Австралии - там на этой дистанции 2 девушки выплыли из 53, ещё несколько - из 54. А у нас кроме Маши Каменевой 53 никто и не плывет.
100 батт. Жихарев просто великолепен. Проплыл точно по времени Минакова в финале олимпиады. До рекорда не хватило совсем кропаль. Пётр подтвердил, что его прошлогодние секунды не были случайностью. Минакову пора бы уже встрепенуться, сейчас уже нельзя назвать Андрея безоговорочно первым номером сборной. Вековищев как всегда не сумел грамотно разложиться. Квалы и полуфинал у него получились более быстрыми, чем финал. Вообще уровень приличный - 7 из 8 финалистов выплыли из 52.
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закрыт по беспределу
Ответ Marina Niskanen
а в интернете?
Могу предложить только Спортбокс.
https://news.sportbox.ru/tv?date=2023-04-19#channel=36
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окосевший йагупоп
Ответ Marina Niskanen
Народ, где смотреть? Спасибо.
вроде бы на Арене показывают.
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Marina Niskanen
Народ, где смотреть? Спасибо.
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Ekaterina Zakharova
Ответ закрыт по беспределу
Степанов определëнно порадовал
отличный результат! с 2009 года же РР стоял
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clockworkorange
Ну что ж, вкратце по третьему дню.
200 на спине. Ожидаемая победа Насти Шкурдай. Дарья Устинова скатывается всё ниже и ниже. Раньше её запаса хватало хотя бы для того, чтобы побеждать на ЧР (большего ей, судя по всему и не надо было). Теперь её обходят уже молодые пловчихи - Гайнуллина и Агапитова. Там и 15-летняя Влада Егги уже на пятки наступает. Может хоть это всколыхнет Дашу. Пловчиха-то ещё молодая, вполне ещё может плавать на высоком уровне...
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Игорь Мельников
Ответ закрыт по беспределу
Степанов определëнно порадовал
Стремился побить рекорд России, а мог замахнуться и на рекорд Европы, 3сек не хватило.
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закрыт по беспределу
Пригода, как и Чикунова, хорошо подвëлся к ЧР.
2.08 уже в утреннем заплыве на 200 м.
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окосевший йагупоп
Ответ закрыт по беспределу
Жихарев тоже молоток, рядом с рекордом России.
а что с Минаковым? не в форме?
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vanenburg
Ответ Marina Niskanen
спасибо. это всё не работает за пределами России.
ВКонтакте Всероссийской федерации плавания, там прямые каждый день
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Ekaterina Zakharova
Ответ clockworkorange
В полуфиналах тоже было много интересного. В 50 батт Арина Суркова уже в ПФ проплыла по рекорду России. В финале вполне может выйти из 25,5. 100 брасс. Как я и предпологал, Женя Чикунова подошла к ЧР в потрясающей форме. Это было видно ещё по полтиннику. Здесь уже в ПФ наша Чика проплыла 1:05,67. Это её личный рекорд и, если не ошибаюсь, тоже лучший результат сезона в мире. В финале вполне можно ждать 1:05 с маленькими. Ну а на 200, думаю, увидим заплыв из 2:20. Наконец на 50 кроль/50 спина немного удивил Клим Колесников. Я думал он снимется с кроля в пользу спины. Но он решил протестить себя в стрессовом режиме - 4 заплыва за день. В итоге в обеих дисциплинах вышел в финал с лучшим временем. Красава, что сказать)
спасибо за обзор!
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Warsz
Ответ clockworkorange
800 кроль. Степанов конечно капитальный красавчик. на 3,5 секунды улучшил рекорд России Прилукова. Ещё и лучший результат сезона в мире. Теперь с нетерпением жду 1500. Мне кажется Саша и здесь может замахнуться на прилуковский рекорд. Походу у нас появляется стайер мирового уровня. Там, кстати, и Мартынычев очень неплохо проплыл эту дистанцию, будет интересно посмотреть на их дуэль в полторашке.
секунды Степанова скорее всего до ЧМ останутся лучшими в мире. Тут на 1500м ирландец Виффен очень крутые 14.35 показал на днях, но на 800м уже сил не хватило и только 7.44, всего на несколько секунд быстрее чем он плыл по ходу 1500м.
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Warsz
Ответ clockworkorange
100 кролем. Без Каменевой и с невосстановившейся Сурковой всё совсем печально. Молодые Трофимова с Клепиковой пока не особо впечатляют. Сейчас идет чемпионат Австралии - там на этой дистанции 2 девушки выплыли из 53, ещё несколько - из 54. А у нас кроме Маши Каменевой 53 никто и не плывет. 100 батт. Жихарев просто великолепен. Проплыл точно по времени Минакова в финале олимпиады. До рекорда не хватило совсем кропаль. Пётр подтвердил, что его прошлогодние секунды не были случайностью. Минакову пора бы уже встрепенуться, сейчас уже нельзя назвать Андрея безоговорочно первым номером сборной. Вековищев как всегда не сумел грамотно разложиться. Квалы и полуфинал у него получились более быстрыми, чем финал. Вообще уровень приличный - 7 из 8 финалистов выплыли из 52.
Минаков, идя в Стенфорд, думаю понимал что с результатами будут серьезные проблемы. Возможно, рассчитывал что тренировки дома помогут, но там сложно компенсировать.
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Marina Niskanen
Ответ vanenburg
ВКонтакте Всероссийской федерации плавания, там прямые каждый день
спасибо.
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Ekaterina Zakharova
Ответ Marina Niskanen
Народ, где смотреть? Спасибо.
на матч и матч арена в 6 вечера
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Marina Niskanen
Ответ закрыт по беспределу
Могу предложить только Спортбокс. https://news.sportbox.ru/tv?date=2023-04-19#channel=36
спасибо. это всё не работает за пределами России.
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Marina Niskanen
Ответ закрыт по беспределу
Матч Арена (все дни) + основной Матч (по возм.) Завтра, послезавтра - 18:00; пятница - 17:00 мск.
а в интернете?
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закрыт по беспределу
Ответ Игорь Мельников
Стремился побить рекорд России, а мог замахнуться и на рекорд Европы, 3сек не хватило.
Ну.. никто не знает, как было бы, если б он завысил темп. Вполне могло сработать и в минус.
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clockworkorange
Ответ окосевший йагупоп
а что с Минаковым? не в форме?
Минаков и в форме далеко не факт, что обыграл бы такого Жихарева. У Андрея вообще наблюдается стагнация результатов в батте. Возможно прав был Панкратов, когда говорил, что Минаков слишком рано начал акцентироваться на кроле.
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Warsz
Ответ окосевший йагупоп
а что с Минаковым? не в форме?
после ярдов плавать в 50м всегда не просто.
А он и в NCAA смотрелся не лучшим образом.
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