Плавание. Чемпионат России. Степанов победил на 800-метровке вольным стилем с рекордом страны, другие результаты

18 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

800 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 7.42,47 (рекорд России, лучший результат сезона в мире)

2. Кирилл Мартынычев – 7.50,06

3. Александр Егоров – 7.55,86

100 м, баттерфляй

1. Петр Жихарев – 50,88

2. – 51,23

3. Михаил Вековищев – 51,64

Женщины

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,13

2. Рената Гайнуллина – 2.10,72

3. Елизавета Агапитова – 2.11,36



100 м, вольный стиль

1. Дарья Трофимова – 54,29

2. Дарья Клепикова – 54,49

3. Дарья Сурушкина – 54,69

4х100 м, смешанная эстафета, вольный стиль

1. Егор Корнев, Василий Кукушкин, Дарья С. Устинова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.26,13

2. Максим Абловацкий, Александр Боровцов, Екатерина Никонова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.27,48

3. Владислав Гринев, Андрей Жилкин, , Мария Полещук (Москва) – 3.27,97