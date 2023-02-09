Министр спорта Татарстана: «ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Находимся в диалоге с World Aquatics»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который должен был пройти в Казани, не отменен, а перенесен на 2029 год.

Ранее сообщалось о переносе турнира из Казани в Сингапур.

«Мы находимся в диалоге с международной федерацией. Чемпионат мира в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Все остальное останется по-прежнему», – сказал Леонов.

Также Леонов сообщил, что организаторы ЧМ-2025 в Казани не получат компенсацию за перенос турнира.

«Компенсаций нет. Контрактных обязательств и издержек по этому поводу не было.

Инфраструктура, которая у нас существует, работает. Мы провели в прошлом году «Игры Дружбы» во Дворце водных видов спорта.

Понятно, что есть какие-то косметические работы. Ничего глобального, просто содержание объекта. Никаких издержек нет, как и разговоров об этом», – сказал министр «Спорт-Экспрессу».