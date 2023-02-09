Министр спорта Татарстана: «ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Находимся в диалоге с World Aquatics»

Теги Чемпионат мира по водным видам спорта FINA (World Aquatics) Владимир Леонов ТАСС Водные виды

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который должен был пройти в Казани, не отменен, а перенесен на 2029 год. 

Ранее сообщалось о переносе турнира из Казани в Сингапур. 

«Мы находимся в диалоге с международной федерацией. Чемпионат мира в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Все остальное останется по-прежнему», – сказал Леонов.

Также Леонов сообщил, что организаторы ЧМ-2025 в Казани не получат компенсацию за перенос турнира.

«Компенсаций нет. Контрактных обязательств и издержек по этому поводу не было.

Инфраструктура, которая у нас существует, работает. Мы провели в прошлом году «Игры Дружбы» во Дворце водных видов спорта.

Понятно, что есть какие-то косметические работы. Ничего глобального, просто содержание объекта. Никаких издержек нет, как и разговоров об этом», – сказал министр «Спорт-Экспрессу». 

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2 комментария

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gerr_max
А в FINA хоть знают об этом?
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Iuasamotu
Ага.. Только непонятно, что изменится в 2029 году?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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