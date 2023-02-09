Владимир Сальников: «Тема переноса ЧМ-2025 уже обсуждалась. Сейчас есть предложение отложить проведение турнира в Казани до 2029 года»
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.
«Тема переноса уже обсуждалась. Сейчас есть предложение отложить проведение чемпионата мира в Казани до 2029 года», – заявил Сальников.
Он отметил, что российская сторона пока не намерена требовать от World Aquatics компенсации за изменение сроков проведения турнира.
«Пока чемпионат мира не отменен, все обязательства остаются в силе, единственное – переносятся вопросы, связанные с его организацией», – добавил Сальников.
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