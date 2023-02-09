Владимир Сальников: «Тема переноса ЧМ-2025 уже обсуждалась. Сейчас есть предложение отложить проведение турнира в Казани до 2029 года»

Президент Всероссийской федерации плавания высказался о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.

«Тема переноса уже обсуждалась. Сейчас есть предложение отложить проведение чемпионата мира в Казани до 2029 года», – заявил Сальников.

Он отметил, что российская сторона пока не намерена требовать от компенсации за изменение сроков проведения турнира.

«Пока чемпионат мира не отменен, все обязательства остаются в силе, единственное – переносятся вопросы, связанные с его организацией», – добавил Сальников.