Министр спорта Татарстана о ситуации в «Ак Барсе»: «Знарок – психологически очень крепкий мужчина. В матче со СКА команда показала, что дееспособна»

Министр спорта Татарстана верит в Олега Знарка во главе «Ак Барса».

«Знарок – человек с таким багажом и опытом, психологически очень крепкий мужчина, вы видели, как он себя уверенно вел при череде поражений. Надо признать, что хоккейный турнир отличается от футбольного: есть регулярный чемпионат и плей-офф, все, что происходит в регулярке, в плей-офф с точностью наоборот может поменяться.

Он тренирует команду, которая в матче со показала, что дееспособна и конкурентоспособна, достойно победили лидера чемпионата. СКА показывает достойный комбинационный хоккей, в матче с все могло сложиться иначе, но спорт есть спорт, везет сильнейшему.

Проявил себя наш форвард , который сделал хет-трик, было много вопросов по третьей шайбе, но после видеопросмотра ее засчитали. Я думаю, что первая шайба точно войдет в список лучших, это невероятное мастерство. В целом под такие задачи набирался такой звездный состав, хочется, чтобы, помимо него, ребята, от которых много ожидаем, воспряли духом.

Это, конечно, комбинация тренерского штаба и игроков, по крайне мере, я чувствую и вижу, что сейчас нормальный микроклимат в команде. Верим в «Ак Барс», турнир достаточно длинный, календарь насыщенный и активный, будем смотреть, как будут складываться обстоятельства», – сказал Владимир Леонов.