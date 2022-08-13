Плавание. Чемпионат Европы-2022. Чеккон, Мартиненги и Раццетти одержали победы, у Венгрии и Нидерландов золото в эстафетах, другие результаты

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11 и 12 августа были разыграны первые комплекты наград на чемпионате Европы по плаванию в Риме.

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022

Рим, Италия

11 августа

Мужчины

400 м, комплекс

1. Альберто Раццетти (Италия) – 4.10,60

2. Давид Веррасто (Венгрия) – 1,98

3. Пьер Андреа Маттеацци (Италия) – 2,69

4x200 м, вольный стиль

1. Венгрия – 7.05,38

2. Италия – 0,87

3. Франция – 1,59

Женщины

4x200 м, вольный стиль

1. Нидерланды – 7.54,07

2. Великобритания – 0,66

3. Венгрия – 1,66

12 августа

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Томас Чеккон (Италия) – 22,89

2. Максим Груссе (Франция) – 0,08

3. Диогу Рибейро (Португалия) – 0,18

100 м, брасс

1. Николо Мартиненги (Италия) – 58,26

2. Федерико Поджо (Италия) – 0,72

3. Андрюс Шидлаускас (Литва) – 1,24

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 53,24

2. Шарлотт Бонне (Франция) – 0,38

3. Фрея Андерсон (Великобритания) – 0,39

200 м, спина

1. Маргерита Панцьера (Италия) – 2.07,13

2. Кэти Шэнахан (Великобритания) – 2,13

3. Дора Молнар (Венгрия) – 2,60

800 м, вольный стиль

1. Симона Куадарелла (Италия) – 8.20,54

2. Изабель Мари Госе (Германия) – 1,47

3. Мерве Тунджель (Турция) – 3,79

Микст

4x100 м, эстафета

1. Нидерланды – 3.41,73

2. Италия – 1,88

3. Великобритания – 2,96

 

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