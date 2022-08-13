Плавание. Чемпионат Европы-2022. Чеккон, Мартиненги и Раццетти одержали победы, у Венгрии и Нидерландов золото в эстафетах, другие результаты

11 и 12 августа были разыграны первые комплекты наград на чемпионате Европы по плаванию в Риме.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022
Рим, Италия
11 августа
Мужчины
400 м, комплекс
1. Альберто Раццетти (Италия) – 4.10,60
2. Давид Веррасто (Венгрия) – 1,98
3. Пьер Андреа Маттеацци (Италия) – 2,69
4x200 м, вольный стиль
1. Венгрия – 7.05,38
2. Италия – 0,87
3. Франция – 1,59
Женщины
4x200 м, вольный стиль
1. Нидерланды – 7.54,07
2. Великобритания – 0,66
3. Венгрия – 1,66
12 августа
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Томас Чеккон (Италия) – 22,89
2. Максим Груссе (Франция) – 0,08
3. Диогу Рибейро (Португалия) – 0,18
100 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия) – 58,26
2. Федерико Поджо (Италия) – 0,72
3. Андрюс Шидлаускас (Литва) – 1,24
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 53,24
2. Шарлотт Бонне (Франция) – 0,38
3. Фрея Андерсон (Великобритания) – 0,39
200 м, спина
1. Маргерита Панцьера (Италия) – 2.07,13
2. Кэти Шэнахан (Великобритания) – 2,13
3. Дора Молнар (Венгрия) – 2,60
800 м, вольный стиль
1. Симона Куадарелла (Италия) – 8.20,54
2. Изабель Мари Госе (Германия) – 1,47
3. Мерве Тунджель (Турция) – 3,79
Микст
4x100 м, эстафета
1. Нидерланды – 3.41,73
2. Италия – 1,88
3. Великобритания – 2,96