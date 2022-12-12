Международная федерация плавания сменит название с FINA на World Aquatics.

Решение об этом было принято на конгрессе в австралийском Мельбурне.

«FINA (Fеdеration Internationale de Natation) – это французская аббревиатура. Слово natation представляет пловцов.

Но в наши дни пловцы – лишь одна из важных частей семьи FINA. Нам нужно название, которое представляло бы нашу семью целиком», – сказал глава международной федерации Хусейн Аль-Мусаллам.

Под эгидой FINA проводятся соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.

Название официально изменится с 1 января 2023 года, когда вступит в силу новая конституция организации.