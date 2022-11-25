FINA проверит мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 м на спине

Международная федерация плавания (FINA) проверит мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, установленный на чемпионате России на короткой воде.

Колесников показал результат 22,11 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал французу Флорану Маноду (22,22 секунды) и был установлен в 2014 году.

«Заплыв Колесникова будет проверен в соответствии с процедурой утверждения мировых рекордов FINA, которую проходит каждый мировой рекорд.

Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как будут совершены все необходимые действия», – заявили в .