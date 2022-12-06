Брусникина об избрании главой Федерации синхронного плавания России: «Если бы Покровская оставила свою кандидатуру, то я бы уступила ей эту роль»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина прокомментировала новость о своем назначении президентом Федерации синхронного плавания России (ФСПР).

Выборы проходили 6 декабря в Москве. Главный тренер сборной России Татьяна Покровская ранее сняла свою кандидатуру с выборов.

«Не знаю, насколько было ожидаемо, что выберут меня. Если бы Татьяна Николаевна Покровская оставила свою кандидатуру, то, конечно, я бы ей уступила эту роль.

Она уважаемый человек, ее все знают. Татьяна Николаевна очень много значит для нашего вида спорта, она – одно из самых ярких лиц нашей федерации.

Когда она приняла решение сняться, остался один кандидат, мы не могли не провести конференцию. Я не знала, какое решение примет Татьяна Николаевна. Поэтому до последнего было непонятно, кто станет президентом», – сказала Брусникина.

«Для меня эта работа не нова. На протяжении 12 лет я занимала пост вице‑президента, поэтому хорошо знаю работу федерации, в каком ключе она должна идти, знаю проблемы и задачи.

Наша основная задача на сегодняшний день – поддержание высокого уровня подготовки наших спортсменов, сохранение самых благоприятных условий для нашей сборной, чтобы на время международного отстранения тренеры и спортсмены могли сохранить мотивацию.

Все это нужно, чтобы быть в боевой готовности и ворваться в мировой спорт», – отметила она.