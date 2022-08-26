Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, чем может заняться после завершения спортивной карьеры.

— Как относишься к высказываниям — «Рылов закончился, теперь он пойдет в депутаты».

— Депутат — это человек, который может развивать ту или иную сферу. Я могу развивать плавание.

— Это скорее спортивный функционер.

— Ну, наверное. Но в принципе, я умею выполнять то, что обещаю или, по крайней мере, делаю все, чтобы это осуществилось.

— Придется отвечать на большое количество вопросов, в том числе от корреспондентов.

— Ну, заблокирую телефон на время. Не уверен, что вынесу это, ха-ха. Думаю, эмоционально будет проще это делать после того, как закончу карьеру. Сейчас сильно выплескиваюсь эмоционально на тренировках и мне просто бывает тяжело поехать куда-то на съемки, интервью.

Вообще, много вариантов того, чем занять себя после карьеры. Но пока не могу ответить на этот вопрос. Просто не знаю, что это будет, — слишком много вариантов развития событий. Может быть, сойду с ума и решу плавать до 32 лет. Кто ж знает! Всякое может быть в этой жизни.

Раньше говорил, например, что мне не нравятся татуировки, а теперь у меня есть татуировка, и я живу с девушкой, у которой их десять. Люди меняются, и я тому подтверждение. Возможно, в более раннем возрасте влияло общество — социум влияет на то, что нравится, а что нет. Теперь могу точно сказать, что нравится лично мне, без этого влияния.

И вообще, я понял — не надо зарекаться. Ты строишь планы, а потом пандемия, Олимпиады нет. Прямо сейчас самый разумный ответ о будущем — «посмотрим».

Моей целью остается мировой рекорд, но это не значит, что он непременно случится. Я точно к нему подберусь, а вот побью ли — опять же, посмотрим, – сказал Рылов.