Кузнецов о скандале вокруг Хемпеля: «У нас такого нет, все адекватные. Если бы случилось что‑то подобное – быстренько бы разобрались»

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов высказался о скандале вокруг немецкого экс-прыгуна в воду Яна Хемпеля.

Двукратный призер ОИ Хемпель сообщил, что подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера Венгера Лангера с 11 до 25 лет. Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

– С утра на свет выплыли откровения Хемпеля. Как такое воспринимается внутри вида спорта? Смешно, грустно, нейтрально?

– Мне на самом деле по барабану. У нас такого нет, все адекватные. Если бы случилось что‑то подобное, быстренько бы с этим разобрались, – сказал Кузнецов.

Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Хемпель признался, что 14 лет подвергался насилию со стороны тренера