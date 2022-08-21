Кузнецов о скандале вокруг Хемпеля: «У нас такого нет, все адекватные. Если бы случилось что‑то подобное – быстренько бы разобрались»

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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов высказался о скандале вокруг немецкого экс-прыгуна в воду Яна Хемпеля.

Двукратный призер ОИ Хемпель сообщил, что подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера Венгера Лангера с 11 до 25 лет. Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

– С утра на свет выплыли откровения Хемпеля. Как такое воспринимается внутри вида спорта? Смешно, грустно, нейтрально?

– Мне на самом деле по барабану. У нас такого нет, все адекватные. Если бы случилось что‑то подобное, быстренько бы с этим разобрались, – сказал Кузнецов. 

Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Хемпель признался, что 14 лет подвергался насилию со стороны тренера

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