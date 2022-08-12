Татьяна Покровская: «Мы ощущаем заботу руководства страны. Работаем на завтра. Завтра будет светлый путь и победы»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Матч ТВ Водные виды

Заслуженный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

«Это награда – труд всего коллектива синхронного плавания. Это важно для нас всех. Спасибо всему руководству страны.

Сегодня нарушен главный принцип Олимпийской хартии: «Спорт – это мир». Казалось, этого быть не может, но это произошло. Но мы продолжает работать, готовим команды, проводим соревнования.

Мы ощущаем заботу руководства страны. Работаем на завтра. Завтра будет светлый путь и победы», – сказала Покровская на церемонии награждения.

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