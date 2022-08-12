Татьяна Покровская: «Мы ощущаем заботу руководства страны. Работаем на завтра. Завтра будет светлый путь и победы»

Заслуженный тренер сборной России по синхронному плаванию награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Это награда – труд всего коллектива синхронного плавания. Это важно для нас всех. Спасибо всему руководству страны.

Сегодня нарушен главный принцип Олимпийской хартии: «Спорт – это мир». Казалось, этого быть не может, но это произошло. Но мы продолжает работать, готовим команды, проводим соревнования.

Мы ощущаем заботу руководства страны. Работаем на завтра. Завтра будет светлый путь и победы», – сказала Покровская на церемонии награждения.