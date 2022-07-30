Шишкина побывала на Северном полюсе: «Не верится, что это возможно. Когда увидела ледокол, то долго ходила от носа до кормы и просто любовалась»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об участии в экспедиции на Северный полюс.

«Я покорила Северный полюс! Не верится, что это вообще возможно. Вы знаете, что даже не все моряки, которые работают в северных морях, доходят до вершины Земли? А я там была! Ходила по толстенному льду, трогала руками чистейший снег и даже попробовала воду на вкус. Соленая.

Когда я впервые увидела ледокол в Мурманске, то долго ходила от носа до кормы и просто любовалась. Не могла поверить, что эту громадину сотворили люди. Красивый гигант, город на плаву. Внутри не только два атомных сердца-реактора, но и комфортабельные каюты, волейбольная площадка, тренажерный зал, ресторан, бассейн, баня, кинозал, библиотека и многое другое.

Но все это не так важно, а важно то, каких людей собрали Росатом и «Большая перемена» на «Ледоколе знаний-2022». Ведущие ученые нашей страны: физики, химики, исследователи Арктики, специалисты по атомной энергетике, музыканты и, конечно, одаренные школьники со всей России.

Каждый день мы общались, слушали истории друг друга, смеялись, пели, танцевали и были без мобильной связи и интернета! Живое общение прекрасно. Я вообще не скучала по соцсетям, хотя думала, что у меня будет ломка. А оказалось, что эти 10 дней я была просто счастлива. Каждый день дарил невероятное вдохновение и прилив сил», – написала Шишкина в соцсети.