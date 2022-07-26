Моисеева о травме Шлейхера: «На него надели «сапог», чтобы все это зафиксировать, связки там и так были разболтанные. Сейчас важно, чтобы зажили ссадины»

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал о травме , полученной на тренировке.

«Он поранился, но думаю, это не очень длительная будет история, заживет к Спартакиаде. В «Играх дружбы» Никита, конечно, участвовать не будет, потому что рану мочить нельзя. Переломов никаких нет, все заживет, будет прыгать как раньше и даже лучше», – сказал Дружинин.

«Мы можем сейчас только надеяться, что Никита выступит на Спартакиаде, но насколько это реально – покажет время. На него надели «сапог», чтобы все это зафиксировать, связки там уже и так были разболтанные, важно сейчас, чтобы зажили ссадины.

По поводу дальнейшего обследования – надо подождать, когда спадет отек, если будет беспокоить травма, нужно будет еще сделать обследование», – цитирует «Матч ТВ» главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светлану Моисееву.

Спартакиада пройдет с 20 по 29 августа.

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