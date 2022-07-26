Антон Чупков: «У меня и мысли не было менять спортивное гражданство. Вижу себя и свою жизнь в будущем в России»

Двукратный чемпион мира по плаванию заявил, что не задумывается о смене спортивного гражданства.

– Новости читаешь, по поводу Олимпийских игр, отборов?

– Я сейчас не думаю о негативе. Живу сегодняшним днем. После Токио мной было принято непростое решение. Сейчас я просто получаю удовольствие от выступлений. Что будет дальше – увидим.

– Есть мнение, что скоро спортсмены начнут массово менять гражданство.

– У меня и мысли такой не было. Не вставал даже такой вопрос. Вижу себя и свою жизнь в будущем в России.

– В студии у Дмитрия Губерниева прозвучало в твой адрес: «Молодец, что не ушел». Сейчас можешь сам себе такое сказать?

– Наверное, да. Ни о чем не жалею. Тогда было непросто, но двух месяцев хватило, чтобы отдохнуть от бассейна. Мои друзья настояли, чтобы я вернулся, заставляли меня. В хорошем смысле заставляли. Говорили, что верят в меня. Благодаря им я здесь, – сказал Чупков.

Наш суперпловец провалился на Олимпиаде – и уходит в 24 года: в спорте надоело, хочется жить по-другому