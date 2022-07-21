Чупков о победе на «Играх дружбы»: «Просто космическая организация соревнований. Я доволен и ей, и своей подготовкой, и своим результатом»

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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков высоко оценил организацию «Игр дружбы» по водным видам спорта в Казани.

Сегодня спортсмен одержал победу на дистанции 200 м брассом.

«Доволен уже тем, что проплыл лучше, чем на [чемпионате] России, непростые ощущения, было тяжеловато, особенно в конце, на последних метрах, но ничего, можно повышать, неплохие скорости показали.

Просто космическая организация соревнований. Очень круто, очень много болельщиков, в первый раз вижу, чтобы было столько болельщиков на трибуне, который поддерживают. Я всем доволен: и организацией, и своей подготовкой, и своим результатом», – сказал Чупков.

Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

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