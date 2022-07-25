Антон Чупков: «Слухи, что нас могут не допустить на следующий ЧМ, ходят. Будем на плаву, тренироваться, альтернатива в стране будет»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Антон Чупков Водные виды

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, как воспринимает отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– Как относитесь к ситуации без стартов?

– Стараюсь не обращать внимания, у меня хорошие условия для подготовки в своем родном бассейне, и именно это мне помогает держаться на плаву – работа дома и рядом с близкими, родными.

– Как чемпионат мира без вас и британца Адама Пити?

– Плохо без нас, и без него тоже. Рад, что живу с ним в одно время и могу с ним рядом выступать – он лучший пловец мира, каждому интересно с ним соревноваться, неизвестно, когда будут результаты быстрее, чем у него.

– Если не допустят до следующего чемпионата мира?

– Слухи такие ходят, будем тренироваться и ждать решения. Будем на плаву, будем тренироваться.

Альтернатива будет у нас в стране. Уверен, что у нас будет возможность стартовать и выступать. Наша задача – выходить на наши лучшие результаты, – сказал Чупков.

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