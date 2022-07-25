Антон Чупков: «Слухи, что нас могут не допустить на следующий ЧМ, ходят. Будем на плаву, тренироваться, альтернатива в стране будет»

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, как воспринимает отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– Как относитесь к ситуации без стартов?

– Стараюсь не обращать внимания, у меня хорошие условия для подготовки в своем родном бассейне, и именно это мне помогает держаться на плаву – работа дома и рядом с близкими, родными.

– Как чемпионат мира без вас и британца Адама Пити?

– Плохо без нас, и без него тоже. Рад, что живу с ним в одно время и могу с ним рядом выступать – он лучший пловец мира, каждому интересно с ним соревноваться, неизвестно, когда будут результаты быстрее, чем у него.

– Если не допустят до следующего чемпионата мира?

– Слухи такие ходят, будем тренироваться и ждать решения. Будем на плаву, будем тренироваться.

Альтернатива будет у нас в стране. Уверен, что у нас будет возможность стартовать и выступать. Наша задача – выходить на наши лучшие результаты, – сказал Чупков.