Рылов о пятом месте на «Играх дружбы»: «Будем анализировать. Технические моменты хорошие, скорости пока вообще нет»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов оценил свое выступлении на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня спортсмен занял пятое место на дистанции 100 м на спине. Победу одержал Климент Колесников.

«Будем анализировать. Я под работой. Дается пока тяжело, возможно, попал в яму после последнего удара.

Технические моменты хорошие, скорости пока вообще нет. Предупреждал всех, делаю работу под Спартакиаду. Этот старт важен для подготовки», – сказал Рылов.

Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты