Рылов о пятом месте на «Играх дружбы»: «Будем анализировать. Технические моменты хорошие, скорости пока вообще нет»

Теги плавание сборная России Спартакиада Евгений Рылов Игры Дружбы Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов оценил свое выступлении на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня спортсмен занял пятое место на дистанции 100 м на спине. Победу одержал Климент Колесников.

«Будем анализировать. Я под работой. Дается пока тяжело, возможно, попал в яму после последнего удара.

Технические моменты хорошие, скорости пока вообще нет. Предупреждал всех, делаю работу под Спартакиаду. Этот старт важен для подготовки», – сказал Рылов.

Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

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