Пловчиха-трансгендер Лиа Томас номинирована на премию «Женщина года-2022» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Кандидатуру Томас выдвинул Университет Пенсильвании, за который и выступает Лиа.

Премия присуждается за «академические достижения, достижения в спорте, общественной деятельности и лидерстве выпускников колледжей, спортсменок из всех трех дивизионов NCAA».

В марте Томас стала первой пловчихой-трансгендером, которой удалось выиграть турнир в первом дивизионе NCAA.

Всего на премию будут номинированы 30 спортсменок, 9 из которых выйдут в финал – по три от каждого дивизиона. Победителя объявят в январе 2023 года.

Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации