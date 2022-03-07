Никита Шлейхер: «Самая страшная ситуация для меня – Олимпиада в Токио. Тогда просто не справился с нервами»

Теги прыжки в воду Евгений Кузнецов Токио-2020 сборная России (прыжки в воду) Никита Шлейхер Водные виды

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер рассказал о том, почему сорвал последний прыжок в синхроне на Олимпиаде-2022 в Токио.

Шлейхер и Евгений Кузнецов шли на медаль, но из-за срыва последнего прыжка стали восьмыми.

— Что помешало вам просчитать заключительный прыжок в синхроне на Олимпийских играх в Токио, где вы крайне неудачно наскочили на доску?

— Нервы, давление, собственное состояние. Я просто со всем этим не справился.

— Иначе говоря, колотило так, что было невозможно думать?

— Скажем коротко: только я был в этом виноват. Чисто моя ошибка.

— Подобные помарки обычно застревают в голове очень надолго.

— Так и есть. Я до мельчайших деталей помню сам прыжок, помню, как проскочил доску, просто до последнего рассчитывал, что даже в этом варианте мне хватит высоты. Не хватило.

— Все тут же вспомнили, что именно эта ошибка в наскоке случилась с вами в олимпийском сезоне на третьем старте подряд.

— У меня в том сезоне действительно были проблемы с наскоком. Наскок — это, как ни крути, основа любого прыжка на трамплине. Каждый делает его по-своему, я же предпочитаю немного заходить за клепки — мне так удобнее. Ну а в том конкретном случае немного не туда поставил ногу в заключительном шаге. Слишком близко к краю доски.

— Самая страшная ситуация, которая когда-либо случалась с вами в прыжках в воду?

— Олимпиада в Токио, – сказал Шлейхер.

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