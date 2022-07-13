Прыжки в воду. Чемпионат России. Бондарь и Конаныхина, Иванов и Кансо одержали победы

и Анна Конаныхина заняли первое место в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Пензе. Григорий Иванов и Елизавета Кансо выиграли командные соревнования.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Пенза

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

1. Александр Бондарь – Анна Конаныхина – 326,28

2. Руслан Терновой – – 325,77

3. – Екатерина Беляева – 298,74

Командные соревнования

1. Григорий Иванов – Елизавета Кансо – 358,40

2. Игорь Мялин – Елизавета Кузина – 353,10

3. Тимур Хайле Мариам – Надежда Трифонова – 336,65