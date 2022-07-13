Прыжки в воду. Чемпионат России. Бондарь и Конаныхина, Иванов и Кансо одержали победы

Теги прыжки в воду результаты чемпионат России Юлия Тимошинина Александр Бондарь Игорь Мялин Екатерина Беляева Руслан Терновой Анна Конаныхина Елизавета Кузина Григорий Иванов Елизавета Кансо Тимур Хайле Мариам Надежда Трифонова Водные виды

Александр Бондарь и Анна Конаныхина заняли первое место в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Пензе. Григорий Иванов и Елизавета Кансо выиграли командные соревнования.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Пенза

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

1. Александр Бондарь – Анна Конаныхина – 326,28

2. Руслан Терновой – Юлия Тимошинина – 325,77

3. Игорь Мялин – Екатерина Беляева – 298,74

Командные соревнования

1. Григорий Иванов – Елизавета Кансо – 358,40

2. Игорь Мялин – Елизавета Кузина – 353,10

3. Тимур Хайле Мариам – Надежда Трифонова – 336,65

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные