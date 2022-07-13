Прыжки в воду. Чемпионат России. Бондарь и Конаныхина, Иванов и Кансо одержали победы

Александр Бондарь и Анна Конаныхина заняли первое место в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Пензе. Григорий Иванов и Елизавета Кансо выиграли командные соревнования.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Пенза
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
1. Александр Бондарь – Анна Конаныхина – 326,28
2. Руслан Терновой – Юлия Тимошинина – 325,77
3. Игорь Мялин – Екатерина Беляева – 298,74
Командные соревнования
1. Григорий Иванов – Елизавета Кансо – 358,40
2. Игорь Мялин – Елизавета Кузина – 353,10
3. Тимур Хайле Мариам – Надежда Трифонова – 336,65