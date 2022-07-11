Прыжки в воду. Чемпионат России. Полякова, Кузнецов и Шлейхер, Тимошинина и Беляева одержали победы

Мария Полякова заняла первое место в прыжках с метрового трамплина на чемпионате России по прыжкам в воду в Пензе.
В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин победу одержали Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин – Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.
Чемпионат России по прыжкам в воду
Пенза
Женщины
Трамплин, 1 м
1. Мария Полякова – 287,05
2. Кристина Ильиных – 283,85
3. Виталия Королева – 269,40
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
1. Юлия Тимошинина – Екатерина Беляева – 306,42
2. Елизавета Кансо – Марина Подъяпольская – 275,34
3. Василиса Антоненко – Алина Серова – 247,83
Мужчины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 433,98
2. Егор Лапин – Илья Молчанов – 412,71
3. Вячеслав Качанов – Александр Черепахин – 390,72