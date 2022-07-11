Прыжки в воду. Чемпионат России. Полякова, Кузнецов и Шлейхер, Тимошинина и Беляева одержали победы

Мария Полякова заняла первое место в прыжках с метрового трамплина на чемпионате России по прыжкам в воду в Пензе.

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин победу одержали и Екатерина Беляева, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин – Евгений Кузнецов и .

Чемпионат России по прыжкам в воду

Пенза

Женщины

Трамплин, 1 м

1. – 287,05

2. Кристина Ильиных – 283,85

3. Виталия Королева – 269,40

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

1. Юлия Тимошинина – Екатерина Беляева – 306,42

2. Елизавета Кансо – Марина Подъяпольская – 275,34

3. Василиса Антоненко – Алина Серова – 247,83

Мужчины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. – Никита Шлейхер – 433,98

2. Егор Лапин – – 412,71

3. Вячеслав Качанов – Александр Черепахин – 390,72