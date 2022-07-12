Сальников о переносе водного ЧМ на 2024 год: «На наше участие мы можем только рассчитывать. Будем готовиться»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о переносе чемпионата мира по водным видам спорта на февраль 2024 года.

Соревнования пройдут в Дохе. Изначально они были запланированы на лето 2023 года.

«Перенос определен. Могу сказать, что это, возможно, не самая удобная дата для всех. Но, так как на сегодняшний день на наше участие мы можем только рассчитывать, шансы к нему готовиться у нас есть.

И мы будем готовиться к чемпионату мира. До этого будет еще ряд других чемпионатов, на которых, я надеюсь, будут выступать наши спортсмены», – сказал Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе пройдет в феврале 2024 года