Мария Полякова: «Очень приятно, что меня избрали в комиссию спортсменов. И приятно решение FINA не отстранять меня от обязанностей»

Российская прыгунья в воду прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) не отстранять ее от работы в комиссии спортсменов.

Сегодня Полякова завоевала золото чемпионата России в прыжках с метрового трамплина. Второй стала Кристина Ильиных.

– У вас была напряженная борьба с Ильиных за лидерство. Нервничали?

– Не смотрела на табло, нужно было просто доделывать программу до конца.

– Этот снаряд самый низкий, но есть ощущение, что он по-своему рисковый – почему-то страшно смотреть за прыжками с «метра».

– Риски минимальные, но снаряд есть снаряд — если просто держать дистанцию, все будет нормально.

– С вышки давно прыгали?

– Не помню. Периодически делаю базовые прыжки для общей подготовки, но ничего сложного оттуда не делаю.

– В FINA сообщили, что не собираются вас отстранять от участия в комиссии спортсменов.

– Было приятно, что меня избрали. Это во-первых. И очень приятно решение FINA не отстранять меня от обязанностей, – сказала Полякова.

FINA не будет отстранять Марию Полякову от исполнения обязанностей в комиссии спортсменов