Мария Полякова: «Очень приятно, что меня избрали в комиссию спортсменов. И приятно решение FINA не отстранять меня от обязанностей»

Российская прыгунья в воду Мария Полякова прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) не отстранять ее от работы в комиссии спортсменов.
Сегодня Полякова завоевала золото чемпионата России в прыжках с метрового трамплина. Второй стала Кристина Ильиных.
– У вас была напряженная борьба с Ильиных за лидерство. Нервничали?
– Не смотрела на табло, нужно было просто доделывать программу до конца.
– Этот снаряд самый низкий, но есть ощущение, что он по-своему рисковый – почему-то страшно смотреть за прыжками с «метра».
– Риски минимальные, но снаряд есть снаряд — если просто держать дистанцию, все будет нормально.
– С вышки давно прыгали?
– Не помню. Периодически делаю базовые прыжки для общей подготовки, но ничего сложного оттуда не делаю.
– В FINA сообщили, что не собираются вас отстранять от участия в комиссии спортсменов.
– Было приятно, что меня избрали. Это во-первых. И очень приятно решение FINA не отстранять меня от обязанностей, – сказала Полякова.
FINA не будет отстранять Марию Полякову от исполнения обязанностей в комиссии спортсменов