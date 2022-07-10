Минаков об учебе в Стэнфорде и тренировках: «На первых порах было тяжело. Надо было адаптироваться к культуре, нагрузке, ко всему. Потом уже нашел баланс»

Российский пловец рассказал, как совмещает спорт и учебу в Стэнфорде.

– Каков был изначальный расклад – плавание ради Стэнфорда или наоборот?

– Поначалу было плавание ради Стэнфорда. Я еще не вышел тогда на уровень сборной. Разговоров даже об этом не было. В приоритете была учеба.

Потом, когда результаты пошли вверх, больше приоритета стало у плавания. Сейчас цель – совершенствоваться в плавании и попутно получать хорошее образование, нужно быть готовым ко всему.

– Много слышала о сумасшедшем графике для тех, кто совмещает спорт и учебу в университете. Действительно все так сложно?

– На первых порах было тяжело. Надо было адаптироваться к культуре, нагрузке, ко всему. Потом уже нашел баланс. Первые три четверти брал пониженную нагрузку, чтобы больше времени уделять спорту. Теперь уже, когда период адаптации прошел, нагрузку воспринимаю легче, и средний балл пошел вверх.

– Во сколько начинается твой день?

– Встаю в 5:30 утра. В Питере подъем был самое раннее в 6:30, чтобы успеть в бассейн по пробкам. Здесь в 6:30 мы уже прыгаем в воду, значит, в 6:10 должен быть в бассейне. Пока встанешь, пока позавтракаешь, пока доберешься на велосипеде.

– Как живет петербуржец в Калифорнии? К климату долго привыкали?

– Мы живем в часе езды от Сан-Франциско, в Пало-Альто, 40 градусов жары каждый день. Но Тихий океан холодный, поэтому когда утром едешь на велосипеде, все-таки еще прохладно – градусов 15-20. Днем ни одного облачка на небе и сильная жара. В Сан-Франциско полегче, попрохладнее.

Мне очень не хватает снега, плюс вот эта разница температур утром и днем… В куртке и штанах едешь на тренировку, а потом с нее выходишь, и тебе жарко, хотя ты уже в шортах и футболке.

– Вы сказали, что скучаете по дому. По чему больше всего? И как там с едой? У многих в Штатах есть проблемы с правильным питанием.

– Абсолютная правда. Оно тут не из лучших. Очень много сахара, много жареного, много фастфуда. Но у нас есть питание для спортсменов в Стэнфорде, без него все было бы гораздо хуже. Шеф в спортивной столовой всегда прислушивается к нашему мнению. Не то чтобы каждый заказывает себе индивидуально, но какие-то общие моменты учитываются.

– Гречку из дома не возите?

– Тут есть русский магазин. Можно купить. Но мне, например, очень не хватает сырников. Я большой любитель сырников и в целом здоровой пищи, – сказал Минаков.