Минаков и Морозов победили на соревнованиях в США

Российские пловцы и одержали победы на турнире Speedo Grand Challenge в США.

Минаков победил на дистанции 100 м вольным стилем (49,11), 100 м баттерфляем (53,33), 200 м вольным стилем (1.48,34) и занял третье место на 50 м вольным стилем (22,62). Выиграл на этой дистанции Морозов с результатом 21,96.

«Мы недавно говорили с Андреем, с Вовой Морозовым тоже общались пару месяцев назад. Настрой у него хороший. Результаты оба показали достойные», – сказал главный тренер сборной России по плаванию .