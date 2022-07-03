«Пускай все продают, они уже душу дьяволу продали». Тарасова о решении американского пловца Лохте выставить свои олимпийские медали на аукцион

Теги Татьяна Тарасова плавание сборная США Райан Лохте Водные виды

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о планах американского пловца Райана Лохте продать свои олимпийские медали.

Лохте – шестикратный олимпийский чемпион. Ранее он выставил на акукцион по три серебряных и бронзовых награды.

«Пускай все продают, они уже душу дьяволу продали. Недостойный поступок.

Наши медали никто и никогда не продаст, а на американцев и смотреть не стоит, чем они сейчас занимаются», – сказала Тарасова.

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте выставил на аукцион свои серебряные и бронзовые медали Игр

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные