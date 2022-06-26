«Китайцев прижали недостаточно. Британцы сделали программу без ошибок и занимают 2-е место – это неправильно». Моисеева о судьях на ЧМ по прыжкам в воду

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева не согласна с судейством на чемпионате мира в Будапеште.

Сегодня китайцы Ван Цзунъюань и Цао Юань взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, британцы Энтони Хардинг и Джек Ло заняли второе место. Соревнования проходят без участия россиян.

«Какая-то несправедливость. На мой взгляд, должны были победить британцы. Китайцев прижали, но недостаточно хорошо. То, что китайцы до этого показали хорошие прыжки, – это да, но когда спортсмен ошибается, надо это принимать.

Британцы сделали свою программу хорошо, без ошибок и занимают второе место – это неправильно. Если говорить в целом про уровень, наша пара могла бы конкурировать, бороться за медали. В данной ситуации уж про бронзу точно можно было говорить.

Сказать, что кто-то удивил своими прыжками, – нет, такого не было. Пары практически все новые. У китайцев в этот синхрон встал Цао Юань, который на каждой Олимпиаде с 2012-го с золотом. Та сумма баллов, которую они получили – в 2017-м наша пара примерно с этой же суммой выиграла чемпионат мира. Так что ничего такого, особого рывка вперед не произошло», – отметила Моисеева.

Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ван Цзунъюань и Цао Юань взяли золото на трехметровом трамплине, Хардинг и Ло – 2-е