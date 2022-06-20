Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Украина, Япония, Италия и Греция выступят в произвольной комбинации

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны медали в произвольной командной комбинации в синхронном плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание
Команды
Произвольная комбинация
Начало – 17:00 по московскому времени
Положение после квалификации
1. Украина – 93,9333
2. Япония – 92,8333
3. Италия – 90,9667
4. Греция – 86,9333
5. Израиль – 85,5333
6. Великобритания – 83,5333
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште