Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Украина, Япония, Италия и Греция выступят в произвольной комбинации

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Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны медали в произвольной командной комбинации в синхронном плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание

Команды

Произвольная комбинация

Начало – 17:00 по московскому времени

Положение после квалификации

1. Украина – 93,9333

2. Япония – 92,8333

3. Италия – 90,9667

4. Греция – 86,9333

5. Израиль – 85,5333

6. Великобритания – 83,5333

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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