Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. США сыграют с Нидерландами, Испания встретится с Грецией и другие матчи

22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут очередные матчи группового этапа женского турнира по водному поло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Водное поло
Женщины
Групповой этап
Группа А
Колумбия – Канада – 20.30
Италия – Венгрия – 22.00
Положение в группе: Венгрия – 2 очка (1 игра), Канада – 1 (1), Италия – 1 (1), Колумбия – 0 (1).
Группа B
Аргентина – ЮАР – 19.00
США – Нидерланды – 20.30
Положение в группе: Нидерланды – 2 (2), США – 2 (1), ЮАР – 0 (1), Аргентина – 0 (1).
Группа С
Австралия – Новая Зеландия – 19.00
Бразилия – Казахстан – 20.30
Положение в группе: Австралия – 2 (1), Новая Зеландия – 2 (1), Бразилия – 0 (1), Казахстан – 0 (1).
Группа D
Испания – Греция – 19.00
Таиланд – Франция – 20.30
Положение в группе: Греция – 2 (1), Испания – 2 (1), Франция – 0 (1), Таиланд – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.