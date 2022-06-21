Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. США сыграют с Нидерландами, Испания встретится с Грецией и другие матчи

22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут очередные матчи группового этапа женского турнира по водному поло.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Женщины

Групповой этап

Группа А

Колумбия – Канада – 20.30

Италия – Венгрия – 22.00

Положение в группе: Венгрия – 2 очка (1 игра), Канада – 1 (1), Италия – 1 (1), Колумбия – 0 (1).

Группа B

Аргентина – ЮАР – 19.00

США – Нидерланды – 20.30

Положение в группе: Нидерланды – 2 (2), США – 2 (1), ЮАР – 0 (1), Аргентина – 0 (1).

Группа С

Австралия – Новая Зеландия – 19.00

Бразилия – Казахстан – 20.30

Положение в группе: Австралия – 2 (1), Новая Зеландия – 2 (1), Бразилия – 0 (1), Казахстан – 0 (1).

Группа D

Испания – Греция – 19.00

Таиланд – Франция – 20.30

Положение в группе: Греция – 2 (1), Испания – 2 (1), Франция – 0 (1), Таиланд – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.