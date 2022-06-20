Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. Франция встретится с Испанией, Венгрия против Колумбии

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20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште стартует женский турнир по водному поло. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Женщины

Групповой этап

Группа А

Канада – Италия – 20.30

 

Венгрия – Колумбия – 20.30

 

Положение в группе: Канада – 0 очков (0 игр), Венгрия – 0 (0), Италия – 0 (0), Колумбия – 0 (0).

Группа B

ЮАР – США – 19.00

 

Нидерланды – Аргентина – 20.30

 

Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), США – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Аргентина – 0 (0). 

Группа С

Новая Зеландия – Бразилия – 19.00

 

Казахстан – Австралия – 20.30

 

Положение в группе: Казахстан – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Австралия – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (0).

Группа D

Греция – Таиланд – 19.00

 

Франция – Испания – 20.30

 

Положение в группе: Греция – 0 (0), Испания – 0 (0), Франция – 0 (0), Таиланд – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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