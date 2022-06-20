Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. Франция встретится с Испанией, Венгрия против Колумбии

20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште стартует женский турнир по водному поло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Водное поло
Женщины
Групповой этап
Группа А
Канада – Италия – 20.30
Венгрия – Колумбия – 20.30
Положение в группе: Канада – 0 очков (0 игр), Венгрия – 0 (0), Италия – 0 (0), Колумбия – 0 (0).
Группа B
ЮАР – США – 19.00
Нидерланды – Аргентина – 20.30
Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), США – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Аргентина – 0 (0).
Группа С
Новая Зеландия – Бразилия – 19.00
Казахстан – Австралия – 20.30
Положение в группе: Казахстан – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Австралия – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (0).
Группа D
Греция – Таиланд – 19.00
Франция – Испания – 20.30
Положение в группе: Греция – 0 (0), Испания – 0 (0), Франция – 0 (0), Таиланд – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.