Пловчиха-трансгендер Лиа Томас: «Я ставила перед собой цель выступить в олимпийской квалификации, очень хотелось бы увидеть, к чему это приведет»

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Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас рассказала о желании попасть на олимпийские соревнования.

В марте Томас побеждала в женском чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

«Намерена продолжать плавать. Я ставила перед собой цель выступить в олимпийской квалификации, и мне бы очень хотелось увидеть, к чему это приведет», – сказала Томас.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

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