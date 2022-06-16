Евгений Рылов: «Не ожидал такой реакции на выход в маске котика на Олимпиаде. В дальнейшем попробую продвигать этот бренд»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал, что в дальнейшем планирует развивать свой бренд – маски с изображением кота.

«Честно говоря, такой реакции на выход в маске котика в Токио не ожидал. Впервые продемонстрировал ее на чемпионате России.

Говорят, она произвела огромное впечатление в Америке. Очень расстроился, что мне не разрешили выйти в ней на церемонию награждения.

В наличии сейчас у меня порядка 200 штук таких масок. К сожалению, не смог сосредоточиться на их реализации, плавание не отпускает. В дальнейшем попробую продвигать этот бренд», – сказал Рылов на Петербургском международном экономическом форуме.

😿 «Плакать хочу. Я очень люблю котиков». Нашему пловцу-чемпиону Евгению Рылову запретили выходить на награждение в такой милой маске