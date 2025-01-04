Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/4 финала. Венгрия обыграла Италию, США разгромили Японию, другие результаты
Греция, США, Венгрия и Испания вышли в полуфинал женского ЧМ по водному поло.
На чемпионате мира в Сингапуре сегодня прошли матчи 1/4 финала.
Чемпионат мира по водному поло
Сингапур
Женщины
1/4 финала
Австралия – Греция – 7:8 (1:1, 2:4, 2:1, 2:2)
США – Япония – 26:8 (10:2, 6:1, 5:2, 5:3)
Венгрия – Италия – 12:9 (3:3, 3:2, 4:2, 2:2)
Испания – Нидерланды – 15:13 (3:1, 4:2, 3:5, 1:3, 4:2 – по буллитам)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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