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Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/4 финала. Венгрия обыграла Италию, США разгромили Японию, другие результаты

Греция, США, Венгрия и Испания вышли в полуфинал женского ЧМ по водному поло.

На чемпионате мира в Сингапуре сегодня прошли матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Женщины

1/4 финала

Австралия – Греция – 7:8 (1:1, 2:4, 2:1, 2:2)

США – Япония – 26:8 (10:2, 6:1, 5:2, 5:3)

Венгрия – Италия – 12:9 (3:3, 3:2, 4:2, 2:2)

Испания – Нидерланды – 15:13 (3:1, 4:2, 3:5, 1:3, 4:2 – по буллитам)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Италии жен (водное поло)
logoсборная Австралии жен (водное поло)
сборная Японии жен (водное поло)
logoсборная США жен (водное поло)
logoсборная Венгрии жен (водное поло)
водное поло
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная Испании жен (водное поло)
сборная Греции жен (водное поло)
сборная Нидерландов жен (водное поло)
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