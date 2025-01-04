Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/4 финала. Венгрия обыграла Италию, США разгромили Японию, другие результаты

Греция, США, Венгрия и Испания вышли в полуфинал женского ЧМ по водному поло.

На чемпионате мира в Сингапуре сегодня прошли матчи 1/4 финала. Чемпионат мира по водному поло Сингапур Женщины 1/4 финала Австралия – Греция – 7:8 (1:1, 2:4, 2:1, 2:2) США – Япония – 26:8 (10:2, 6:1, 5:2, 5:3) Венгрия – Италия – 12:9 (3:3, 3:2, 4:2, 2:2) Испания – Нидерланды – 15:13 (3:1, 4:2, 3:5, 1:3, 4:2 – по буллитам)