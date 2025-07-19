Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Кадзимото выиграла нокаут-спринт на 3 км, Ершова – 8-я, Мишарина – 10-я

Ершова и Мишарина не попали в топ-5 в нокаут-спринте на открытой воде.

Заплыв на 3 км состоялся 19 июля. Финишировавшие с одинаковым временем австралийка Джонсон и венгерка Фабиан разделили третье место. Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Плавание в открытой воде Женщины, 3 км, нокаут-спринт 1. Ичика Кадзимото (Япония) – 6.19,90 2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2,0 3-4. Мойша Джонсон (Австралия) – 3,2... 3-4. Беттина Фабиан (Венгрия) – 3,3 8. Маргарита Ершова (Россия) – 7,0... 10. Ксения Мишарина (Россия) – 10,4 Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре