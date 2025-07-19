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Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Кадзимото выиграла нокаут-спринт на 3 км, Ершова – 8-я, Мишарина – 10-я

Ершова и Мишарина не попали в топ-5 в нокаут-спринте на открытой воде.

Заплыв на 3 км состоялся 19 июля. 

Финишировавшие с одинаковым временем австралийка Джонсон и венгерка Фабиан разделили третье место.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Плавание в открытой воде

Женщины, 3 км, нокаут-спринт

1. Ичика Кадзимото (Япония) – 6.19,90

2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 2,0

3-4. Мойша Джонсон (Австралия) – 3,2...

3-4. Беттина Фабиан (Венгрия) – 3,3

8. Маргарита Ершова (Россия) – 7,0...

10. Ксения Мишарина (Россия) – 10,4

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Маргарита Ершова
Ксения Мишарина
плавание в открытой воде
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