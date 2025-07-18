Бондарь о ЧМ в Сингапуре: «Нигде на международном уровне не прыгал с 2021 года, перерыв серьезный. Поэтому не понимаю, как оно будет»

Прыгун в воду Александр Бондарь рассказал об эмоциях от попадания на ЧМ-2025.

Бондарь прошел отбор на чемпионат мира в смешанных прыжках с вышки. Он выступит вместе с Анной Конаныхиной.

– Были смешанные чувства, на самом деле. С одной стороны, был очень рад, а с другой – было понимание, что еще не пик формы. Но время оставалось набрать нужные кондиции, надеюсь, удастся сделать все по максимуму.

– Нечаянно выиграли, нечаянно попали на чемпионат мира?

– Ну, типа того, ха-ха. На самом деле, конечно, каждая случайность не случайна. Я тренировался, не сидел на диване, сложа руки‑ноги, работу делал. Не на весь максимум, потому что надо было восстанавливаться.

Я просто хотел проверить свои силы в миксте, потому что индивидуальные прыжки пока на должном уровне делать было бы сложно.

– Ты не выступал на Кубке мира, не прыгал на стартах в Ростоке. Тревожно возвращаться вот так, сразу на чемпионат мира?

– Это сложно. Я нигде на международном уровне не прыгал с 2021‑го. Поэтому я не понимаю, как оно будет. То есть, конечно, все это понятно, знакомо, но перерыв все же серьезный, какой‑то момент адаптации будет, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2020 Бондарь.

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